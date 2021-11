BoE piora previsões para economia britânica e projeta inflação no pico em abril

O Banco da Inglaterra (BoE) piorou suas previsões para a atividade econômica britânica e projetou aceleração da inflação ao pico de cerca de 5% nos próximos meses, em meio a desequilíbrios entre oferta e demanda e à incerta recuperação da crise provocada pelo coronavírus.

A autoridade monetária cortou a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido em 2021, de 7,25% para 7%, e em 2022, de 6% para 5%.

Segundo a instituição, o crescimento será contido por problemas de oferta, à medida que o aumento dos preços de energia e o fim dos estímulos monetários e fiscais reduzem a demanda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O BoE também previu que a inflação ao consumidor atingirá 4,5% em novembro e dezembro deste ano, onde deve permanecer ao longo de 2022. Pelos cálculos da instituição, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) chegará à máxima de 5% em abril.

De acordo com o Banco, o CPI avançará 4,25% em 2022, antes de desacelerar a 3,5% em 2022, 2,25% em 2023 e 2% em 2024. Em relação à economia global, o BoE prevê alta do PIB de 5% este ano e 3,75% no próximo.

Tags