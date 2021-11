Biden comemora queda em pedidos de auxílio-desemprego nos EUA

Em meio a dificuldades para aprovar sua agenda econômica no Congresso dos Estados Unidos, o presidente norte-americano, Joe Biden, comemorou nesta quinta-feira uma queda nos pedidos semanais de auxílio-desemprego no país. O democrata afirmou que ainda há "muito o que fazer" para completar a recuperação econômica, mas disse que houve progresso "forte".

De acordo com dados divulgados nesta quinta pelo Departamento do Trabalho norte-americano, os pedidos do benefício tiveram uma redução de 14 mil na semana encerrada em 30 de outubro, a 269 mil, com ajustes sazonais.

"O número de novos pedidos de auxílio desemprego caiu agora para o nível mais baixo desde o início da pandemia", frisou Biden em um comunicado.

Para o chefe da Casa Branca, à medida que os casos de covid-19 diminuem, fica "claro" que os EUA estão em meio a uma retomada econômica "histórica". "Ainda temos muito a fazer para terminar essa recuperação e reconstruir uma economia melhor, mas as notícias de hoje são mais uma prova de que estamos fazendo um progresso forte e constante."

