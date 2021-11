5G: Telefônica leva lote F05 (Centro-Oeste) na faixa de 2,3 GHZ, por R$ 30 mi

A Telefônica Brasil arrematou o lote F05 para oferecer tecnologia 4G na Região Centro-Oeste, dentro da faixa 2,3 GHz. A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 30 milhões, e ágio de 20,28%.

Entre os lotes do tipo F, que oferecem blocos de 40 MHz, a Telefônica Brasil também levou o F01 (Região Norte) e F03 (Estado de São Paulo).

A área de prestação do F05 é formada pela região Centro-Oeste, mas com exceção do Município de Paranaíba, no Estado de Mato Grosso do Sul, e das cidades de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, no Estado de Goiás.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags