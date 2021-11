Marca investe em árvore de Natal de 15 metros na Aldeota; inauguração nesta sexta-feira, 5

Inauguração do natal da BS Design conta com programação nos meses de novembro e dezembro

Nesta sexta-feira (5), o complexo imobiliário BS Design inaugura árvore de Natal de 15 metros. O símbolo de festas do fim de ano já está instalado na Praça BS, parte do prédio na avenida Desembargador Moreira, 1.300, Aldeota. Os testes de som e ensaio de show que fará parte da programação do espaço acontece nesta quinta-feira, 4.

A empresa responsável pela criação e montagem da árvore é a mesma da decoração do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand de São Paulo), do Parque do Ibirapuera e de ações da Coca-Cola para o Natal, a Guiné Eventos.

Confira a programação feita para a Praça BS



Sexta 05/11 - Noite inaugural com show de Paulo Benevides e Banda e Giovana Bezerra - 18h30

Sexta 19/11 - Show Dois Pianos, Felipe Adjafre com 2 pianista e um Tenor - 18h30

Sexta 26/11 - Show Felipe Adjafre e Convidados: Contrabaixo, Violoncelo, Percursão e Sax - 18h30

Sexta 17/12 - Maestro Poty e Orquestra - 18h30





