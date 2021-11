Fed/Powell: esperamos que taxa de participação da força de trabalho ganhe força

Reiterando sua percepção de que o mercado de trabalho dos EUA deve melhorar em breve, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse que a entidade espera que a taxa de participação da força de trabalho do país ganhe força, à medida que os temores pela covid-19 arrefecem.

Powell também comentou a saída dos ex-dirigentes do BC americano Robert Kaplan e Eric Rosengren, após a revelação de que ambos negociaram ativos no mercado financeiro em meio às mudanças promovidas pelo Fed na política monetária durante a crise do coronavírus. "Fed não imaginava que dirigentes negociavam ações da forma que fizeram", disse o presidente da entidade, que afirmou ser "difícil" estimar o prejuízo à reputação do BC por causa do episódio.

