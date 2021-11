Fed/Powell: ainda há caminho para que meta de pleno emprego seja atingida nos EUA

A atual taxa de desemprego de 4,8% dos Estados Unidos "exagera" a recuperação do mercado de trabalho americano, segundo afirmou o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, durante entrevista coletiva após decisão de política monetária da entidade. De acordo com ele, ainda há caminho a percorrer antes da meta de pleno emprego ser atingida no país, algo que pode ocorrer no segundo semestre de 2022 se a recuperação seguir no ritmo atual.

Powell apontou para questões como cuidados infantis e temores pela covid-19 como fatores que mantêm a participação de americanos no mercado de trabalho "contida". Os últimos surtos da doença nos EUA fizeram por conta da variante delta do coroanvírus, inclusive, fizeram com que a recuperação de alguns setores fosse prejudicada no terceiro trimestre deste ano, segundo o dirigente.

Tags