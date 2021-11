Fed/: apoio à recuperação seguirá mesmo com redução nas compras de ativos

Presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell afirmou, durante entrevista coletiva após decisão de política monetária da entidade, que o apoio à recuperação econômica nos Estados Unidos seguirá mesmo com a redução mensal de US$ 15 bilhões nas compras de ativos, anunciada nesta quarta-feira, 3, pelo Fed.

Powell ainda esclareceu a ideia é manter o ritmo definido para o tapering nos próximos meses, caso a economia siga a evolução esperada, terminando-o em meados de 2022. Ele também ressaltou que a decisão para as compras de bônus não implica em "nenhum sinal específico" para a trajetória dos juros nos EUA.

"A reunião de ontem e hoje foi focada no tapering. Quanto à alta dos juros Acho que podemos ser pacientes. Não hesitaremos se a economia pedir por uma elevação dos Fed funds", afirmou o dirigente. No momento, Powell disse que o Fed espera que a economia deve retomar fôlego em breve e terminar 2021 com "crescimento forte".

