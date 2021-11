EUA: encomendas à indústria sobem 0,2% em setembro ante agosto, como previsto

As encomendas à indústria dos Estados Unidos subiram 0,2% em setembro ante agosto, segundo cálculos com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira (3) pelo Departamento de Comércio. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Excluindo-se o segmento de transportes, as encomendas tiveram alta mensal de 0,7% em setembro. Sem o setor de defesa, porém, houve queda de 0,5%. O Departamento de Comércio também revisou para baixo o dado de encomendas à indústria de agosto ante julho, de avanço de 1,2% para ganho de 1%. Fonte: Dow Jones Newswires.

