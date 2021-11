CSN: lucro líquido no 3º trimestre chega a R$ 1,325 bi; alta de 5%

O lucro líquido da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) no terceiro trimestre deste ano chegou a R$ 1,325 bilhão, um aumento de 5% na comparação com o mesmo período de 2020. Em relação ao segundo trimestre, houve uma queda de 76% em razão da piora do desempenho operacional, especialmente no segmento de ineração, além do impacto das despesas financeiras e da maior provisão para imposto de renda no período, resultado de diferenças temporárias.

"Por sua vez, o lucro líquido acumulado do ano atingiu R$ 12,5 bilhões frente a um lucro líquido de apenas R$ 396 milhões registrado no mesmo período de 2020, o que atesta o excelente desempenho registrado ao longo de 2021", diz a CSN em seu relatório de resultados.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 4,296 bilhões no terceiro trimestre, um avanço de 23% ante o mesmo período de 2020, mas na comparação com o segundo trimestre deste ano foi registrada queda de 47%. Já a receita líquida ficou em R$ 10,246 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado e uma queda de 33% na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Em seu relatório, a companhia diz que houve uma sólida eficiência operacional mesmo com aumento da instabilidade nos mercados internacionais.

"Diversificação dos negócios operados pela CSN e manutenção de um ambiente favorável para os segmentos de siderurgia e cimentos ajudou a compensar a pressão do resultado da mineração", diz a empresa.

