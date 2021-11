Brandão: importação está influenciada pelo aumento de preços de bens importados

A alta nas importações brasileiras ocorrida em outubro se deu, principalmente, pelo aumento do preço dos produtos comprados do exterior. No mês passado, o preço dos bens importados subiu 23,5% em relação a outubro do ano passado, enquanto o volume cresceu 19,6%. Segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, isso ocorre por fatores sazonais, já que, em outubro, intensificam-se as encomendas para o fim do ano.

"Até o mês passado, o volume crescia mais que o preço. Outubro foi o contrário. É natural com o aumento do consumo, retomada da economia, famílias consumindo mais bens industrializados e o aumento de commodities e insumos para a produção", completou.

As importações crescem principalmente da China (54,3%), Estados Unidos (65,7%) e Argentina (50,7%). "Esperamos ainda que saldo comercial chegue a US$ 70 bi neste ano", completou, mantendo a previsão anterior.

