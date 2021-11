BC da Austrália mantém taxa de juros, mas diz que taxa pode subir mais cedo

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros em 0,10% e também as compras de bônus do governo, ao ritmo de US$ 4 bilhões por semana até meados de fevereiro de 2022, quando este ponto será revisado. Além disso, porém, a instituição decidiu descontinuar uma meta que tinha para o retorno do bônus do governo local com vencimento para abril de 2024 e afirmou que pode elevar os juros em 2023, antes do horizonte anteriormente previsto.

O RBA argumenta que a economia australiana voltou a crescer, após a recuperação da pandemia ter sido interrompida por um surto da variante delta da covid-19.

Ele espera que o país cresça 5,25% em 2022 e 2,25% em 2023. O mercado de trabalho melhora e a inflação "segue em baixa, em termos subjacentes", em 2,1%, embora um pouco mais alta que em anos recentes. O BC espera um aumento, embora gradual, da inflação subjacente, projetando 2,25% em 2022 e 2,5% em 2023.

A instituição disse que, além de acabar com a meta para o retorno do bônus citado, antes considerava que haveria probabilidade "muito baixa" de uma alta nos juros no horizonte de três anos. Agora, o quadro está "um pouco diferente" e o RBA considera que uma elevação na taxa de juros "poderia ser apropriada em 2023".

