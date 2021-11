Na Irlanda, Yellen volta a destacar importância de acordo por imposto global

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reiterou, na tarde desta segunda-feira, a importância do acordo para uma taxa mínima de imposto global, que recebeu apoio do G20. "Pela primeira vez em um século, quase 95% do PIB mundial decidiu que estamos mudando a forma como as corporações são tributadas internacionalmente, em parte pela imposição de um imposto mínimo sobre os lucros corporativos estrangeiros", disse, durante evento organizado pelo Instituto de Assuntos Internacionais e Europeus, enquanto cumpre agenda em viagem a Dublin, na Irlanda.

Yellen ressaltou que o acordo prevê mecanismos de supervisão do cumprimento das normas e incentivos para a entrada de novos países.

"A economia global só prosperará nivelando o campo de jogo para as empresas e encorajando os países a competir de forma positiva", disse ela.

Mais cedo, a secretária já havia feito discurso semelhante em evento da Câmara de Comércio Americana da Irlanda.

