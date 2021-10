Presidente da Argentina fala em negociar 'com firmeza' com FMI

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, realizou neste sábado uma reunião com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. O encontro ocorreu na Itália, onde Fernández está para a cúpula do G20 em Roma. No Twitter, o líder argentino colocou uma foto da reunião, acompanhada do seguinte texto: "Bom encontro com a diretora gerente do FMI, Kristalina Georgieva, para avançar nas negociações que nos permitam sair do lugar social e economicamente insustentável em que o governo que me precedeu deixou nossa amada Argentina. Negociar com firmeza é recuperar soberania."

O governo argentino negocia um novo pacote de ajuda com o FMI, sem prazos para um eventual acordo até o momento, em quadro de grave crise econômica e social local.

