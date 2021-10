Valle: Se for necessário, Tesouro atuará, como sempre em conjunto com BC

17:03 | Out. 29, 2021

Questionado sobre a inclinação da curva de juros após confirmação de mudanças na regra do teto de gastos, e em meio a um ciclo de alta da Selic pelo Banco Central, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, respondeu que o órgão pode vir a atuar de maneira conjunta com o BC em caso de necessidade.

"O Tesouro tem uma mesa de operações e trabalha de maneira coordenada com o BC. Sempre que julgamos necessário, o Tesouro atua. Se for necessário, o Tesouro atuará, como sempre em conjunto com BC", afirmou.

