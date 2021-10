PIB (preliminar) da Itália cresce 2,6% no 3º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 2,6% no terceiro trimestre de 2021 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pelo Istat, o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou bem acima da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 2%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB italiano avançou 3,8% entre julho e setembro, informou o Istat.

Tags