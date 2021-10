Concessão da Via Dutra e de trecho da Rio-Santos vai a leilão hoje

Será realizado na tarde de hoje (29), na B3 (bolsa de valores de São Paulo), o leilão de concessão da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e de um trecho da Rio-Santos (BR-101). São 625,8 quilômetros que fazem a ligação entre as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de fazer parte da conexão entre a Região Nordeste e o Sul do país.

Para a Presidente Dutra, o trecho em leilão vai do município de São Paulo à divisa com o estado do Rio de Janeiro, em Seropédica (RJ). Já na Rio-Santos, o trecho vai da cidade do Rio de Janeiro até Ubatuba, no litoral paulista.

A concessão será leiloado em um contrato de 30 anos, com os critérios de maior valor pago em outorga combinado com menor tarifa de pedágio. Poderá, no entanto, ser oferecido um desconto máximo de 15,31% sobre o valor referência da tarifa.

Investimentos

Estão previstos R$ 14,8 bilhões em investimentos. Entre as melhorias, está a ampliação da capacidade no trecho da Serra das Araras, com construção de uma nova pista, permitindo 4 faixas de rolamento por sentido e acostamentos. No total, serão 80,1 quilômetros de duplicações, 601,8 quilômetros de faixas adicionais e 144 quilômetros de vias marginais.

Devem ser implementados ainda 2,6 quilômetros de túneis, 128 passarelas e, no mínimo, 535 pontos de ônibus. Também estão previstas dez praças de pedágio em todo o trecho concedido.

O leilão é conduzido pelo Ministério da Infraestrutura e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

