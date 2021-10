Citi: Decisão do Copom é adequada para manter credibilidade da âncora monetária

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa Selic em 1,5 ponto porcentual nesta quarta-feira foi consistente com as expectativas do mercado, avalia o Citi. O banco manteve as projeções de elevação dos juros a 9,25% no fim de 2021 e a 11,0% no fim do ciclo de aperto monetário.

Em relatório, o Citi avalia que a aceleração do ritmo de aumento dos juros foi provavelmente puxada pelo risco de mudança do regime fiscal, surpresas para cima com a inflação e maiores riscos de desancoragem das expectativas. "Vemos esse novo diagnóstico como adequado, bem como a ação mais agressiva, ambos provavelmente contribuindo para melhor preservar a âncora/credibilidade monetária", diz o relatório.

Para o banco, a decisão deve causar uma inclinação da curva de juros além dos vencimentos de 1 ano e ao redor do miolo. "Para o real, acreditamos que mesmo que o mercado tenha precificado as chances de um aperto mais agressivo, o 1,5 ponto não necessariamente é um gatilho para uma redução dos preços em si", escrevem os economistas do banco.

