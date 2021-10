Tarcísio, sobre leilão da Dutra: É concessão para bolso grande

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta quarta-feira, 27, que o governo espera uma competição entre "grandes operadores rodoviários" pela concessão da rodovia Dutra, em leilão que acontece nesta sexta-feira, 29, na B3, em São Paulo. Classificado como o maior leilão de concessão rodoviária da história do País, o certame exige que o vencedor desembolse quase R$ 15 bilhões de investimentos no projeto, que reúne uma nova licitação da Dutra em conjunto com a Rio-Santos.

"É uma concessão para bolso grande, não é para qualquer operador. Então esperamos competição entre grandes operadores rodoviários, uma disputa entre esses maiores operadores que estão no segmento", disse Tarcísio em evento promovido pelo BTG Pactual.

O leilão dará o 'start' ao que o Ministério da Infraestrutura vem chamando de "Super Infra", nova temporada de leilões de infraestrutura do governo, que deve captar mais R$ 23,5 bilhões de investimentos no setor. Outro certame importante marcado para acontecer em breve, em 20 de dezembro, é o da BR-381/262, de trecho que liga Minas Gerais e Espírito Santo, com expectativa de investimento superior a R$ 7 bilhões. Inicialmente, o leilão aconteceria em novembro. Segundo Tarcísio, o adiamento se deu em razão do grande interesse de grupos pelo ativo, que pediram mais tempo para estudar o projeto.

