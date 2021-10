19:02 | Out. 27, 2021

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegou no início da noite desta quarta-feira, 27, na Câmara dos Deputados. "Vou me reunir com presidente Arthur Lira", afirmou. O ministro evitou comentar se a PEC dos precatórios sofrerá alterações ou será votada ainda hoje.

