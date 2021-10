Biden quer trabalhar parceria com países do sudeste asiático, diz Casa Branca

Durante reunião com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "reafirmou o compromisso duradouro do país com as nações do Indo-Pacífico" e anunciou que o governo americano pretende desenvolver com seus parceiros da região uma estrutura econômica para promover a "facilitação do comércio, padrões para a economia e tecnologia digitais, resiliência da cadeia de suprimentos, descarbonização e energia limpa, infraestrutura, padrões para o trabalho e outras áreas de interesse comum", segundo informou a Casa Branca, em comunicado nesta quarta-feira.

Além de Biden, a reunião contou com líderes de China, Austrália, Índia, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Rússia.

Segundo a Casa Branca, o encontro também tratou da crise climática e da pandemia de covid-19.

De acordo com o comunicado, o mandatário americano também expressou preocupação com "ameaças à ordem baseada em regras internacionais", e reiterou que os EUA seguirão juntos de seus aliados na defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito.

