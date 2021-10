Líder do governo no Senado pede que CAE vote PL dos Correios em 3 de novembro

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), pediu que a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado possa votar o projeto que permite a privatização dos Correios na quarta-feira, dia 3 de novembro. Tradicionalmente, o colegiado se reúne às terças, mas, em razão do Feriado de Finados, no dia 2, o líder solicitou que a CAE se reúna extraordinariamente na quarta-feira para deliberar sobre a proposta. Por ora, a previsão é de que o texto siga para votação do plenário do Senado após passar pela comissão.

Bezerra afirmou que há confiança de que a maioria dos senadores da CAE irá apoiar o relatório apresentado hoje mais cedo pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC), favorável ao PL. "Estamos confiantes de que a maioria da comissão irá apoiar o relatório", disse.

O líder do governo concordou com o pedido da oposição, de dispor de alguns dias para os senadores analisarem o parecer, sem que a votação ocorra ainda hoje. Por outro lado, Bezerra afirmou que não apoia a solicitação para realização de uma nova audiência pública sobre o PL na CAE, posição que foi seguida por Bittar.

CCJ

Apesar da expectativa de que a proposta passe apenas pela CAE e siga para o plenário, o líder da Minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), pediu nesta terça que o PL também seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

"Não há necessidade de se vender os Correios para se ter competitividade nesse setor. Se ela for vendida, é certo que não teremos mais universalização no Brasil", afirmou Prates.

