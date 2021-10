Índice de confiança do consumidor nos EUA sobe a 113,8 em outubro

O índice de confiança do consumidor nos EUA subiu de 109,8 em setembro (dado revisado) para 113,8 em outubro, quebrando a série de três baixas seguidas do indicador, informou o Conference Board. O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda a 108,0.

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, avançou de 86,7 para 91,3 no período, enquanto o índice de condições atuais teve alta de 144,3 a 147,4.

Segundo a diretora sênior do Conference Board Lynn Franco, os resultados refletem um relaxamento na preocupação com a variante Delta do coronavírus nos EUA.

