EUA continuarão pressionando Opep por problemas de oferta, diz Casa Branca

13:42 | Out. 26, 2021

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira que o governo dos Estados Unidos "colocará pressão adicional" sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) por problemas na oferta da commodity. Durante entrevista coletiva, ela disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, levará a suas reuniões internacionais nos próximos dias questões sobre a oferta de petróleo.

Psaki notou que o governo norte-americano está "preocupado com as tendências" de alta nos preços do setor, mesmo após um avanço da oferta.

Ela disse que a questão já tem sido levantada pelo governo americano em vários níveis.

A porta-voz também tratou de problemas na cadeia de produção, tema que estará na agenda de Biden nos próximos dias. Segundo ela, a abertura 24 horas ao dia de importantes portos do país tem colaborado para melhorar o quadro.

Psaki também considerou que o governo está "às vésperas" de conseguir aprovar sua agenda econômica. Ela disse que Biden desejaria aprovar investimentos contra a mudança climática antes da COP-26, mas comentou que mesmo que isso não aconteça os líderes globais entendem que aprovar legislação pode ser um processo "demorado".

