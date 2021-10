BC espera desaceleração da economia alemã no 4º trimestre, com alta da inflação

A economia da Alemanha deve desacelerar "significativamente" no quarto trimestre deste ano, à medida que o avanço da inflação continua a persistir em meio a gargalos na cadeia produtiva, aumento dos preços de petróleo e base de comparação fraca. A análise consta em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira belo Bundesbank, o banco central alemão.

"No geral, a taxa de inflação provavelmente aumentará ainda mais antes de diminuir gradualmente no próximo ano", escrevem os economistas.

O documento destaca que a maior economia da Europa continuou em ritmo de recuperação durante o verão no Hemisfério Norte, apoiada pela "forte" retomada do setor de serviços. A expansão, no entanto, foi limitada pelos desequilíbrios na cadeia de abastecimento global, como a escassez de chips, de acordo com o texto.

O BC alemão acrescenta que espera um enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico, com arrefecimento do impulso gerado por serviços. Com isso, a tendência é de que o Produto Interno Bruto (PIB) siga abaixo dos níveis pré-pandemia.

