VÍDEO: Saiba os detalhes do novo Auxílio Brasil no Dei Valor

Governo Federal trabalha para viabilizar a liberação do benefício que será uma nova versão do Bolsa Família. Ainda não há confirmação do valor, mas o presidente Jair Bolsonaro falou em R$ 400

O Governo Federal trabalha para viabilizar a liberação do Auxílio Brasil, novo programa social que viria para substituir o Bolsa Família. Ainda não há confirmação oficial do valor do benefício, mas o presidente Jair Bolsonaro falou em R$ 400. O Dei Valor traz uma edição extra com as mudanças que esse novo programa tem em relação ao Bolsa Família.

Os episódios do Dei Valor vão ao ar às quartas-feiras, no Youtube e TikTok do O POVO.

Veja o episódio

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e Tik Tok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

