Segunda edição da Expo CIEE Virtual acontece entre 8 e 12 de novembro

A segunda edição online da Expo CIEE Virtual, evento para jovens do todo o Brasil focado na educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional e acadêmico para seus visitantes, acontece entre os dias 8 e 12 de novembro, e contará com novos recursos de interação, entre eles, chamada de vídeo, mensagem de voz e chats.

Sobre o assunto Por auxílio de R$ 400, Guedes fala em 'licença para gastar' fora do teto

Expectativas inflacionárias de longo prazo seguem ancoradas, diz diretor do Fed

Bolsonaro anuncia, sem detalhar, ajuda a 750 mil caminhoneiros

A feira é focada no público entre 14 e 24 anos e alcançou a marca de 71 mil inscritos e mais de 110 mil acessos em palestras em sua última edição online.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Alexandre Altenfelder, supervisor de Feiras do CIEE, o evento levará informação e oportunidades para estudantes do Brasil por meio de uma plataforma amigável. “Estamos caminhando para o segundo ano de pandemia e a experiência com eventos on-line nos trouxe expertise para investir em um espaço virtual que garanta, sobretudo, a navegabilidade dos estudantes e expositores”, afirma, por meio de nota.

Ainda para o evento estão previstas duas estruturas físicas, o estúdio CIEE, voltado para a transmissão de palestras, e o centro de controle, que contará com equipe multidisciplinar para garantir a estabilidade do evento.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags