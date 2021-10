Secretário de Petróleo e Gás do MME deixa cargo; diretor da pasta deve assumir

O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), José Mauro Ferreira Coelho, deixou o cargo, informou há pouco o Ministério de Minas e Energia. O MME não informou quem assumirá a função nem as razões que o levaram a sair do governo, mas o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que o substituto será Rafael Bastos Silva, atual diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural do MME.

"Após cerca de 14 anos no serviço público, dos quais quatro como Diretor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e um ano e meio como Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), José Mauro Ferreira Coelho deixa o serviço público", disse o MME.

"Após o período regulamentar de quarentena, José Mauro retornará ao setor energético nacional, agora para assumir novos desafios na iniciativa privada brasileira", acrescentou o MME.

Rafael Bastos Silva é geólogo formado pela UERJ e tem mestrado na área pela UFRJ. Ele foi servidor da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), onde entrou em 2005 e permaneceu até dezembro de 2019, passando por várias funções, como coordenador, superintendente e assistente da diretoria. Ele está no MME desde janeiro de 2020.

