Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 6 mil na semana, a 290 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos teve leve queda de 6 mil na semana encerrada em 16 de outubro, a 290 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 21, pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço a 300 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior foi ligeiramente revisado para cima, de 293 mil a 296 mil. Já o número de pedidos continuados apresentou recuo de 122 mil na semana encerrada em 9 de outubro, a 2,481 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

