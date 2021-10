Aneel aprova reajuste médio de 12,40% nas tarifas da CPFL Piratininga

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, durante reunião extraordinária, um reajuste médio de 12,40% nas tarifas da CPFL Piratininga, do grupo CPFL Energia, que atende 1,8 milhão de unidades consumidoras nos municípios do interior e litoral do Estado de São Paulo. A nova tarifa passa a vigorar a partir de 23 de outubro.

Para os consumidores em alta tensão, o efeito médio será de 5,69%, enquanto para os consumidores de baixa tensão, o impacto médio será de 16,40%.

De acordo com o diretor e relator do processo, Efrain Cruz, o reajuste acontece em um momento de indicadores inflacionários pressionados e de escassez hídrica nos reservatórios das hidrelétricas, por isso houve a necessidade de ações pela Aneel para evitar um reajuste elevado, por conta dos custos do despacho térmico.

A Aneel tem feito esse tipo de ação com todas as distribuidoras com reajustes tarifários a partir de junho deste ano, como forma de amenizar o impacto na conta do consumidor.

