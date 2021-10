Trevo Drywall inicia captação de recursos para unidade de produção na região sudeste

A Trevo Drywall, única fabricante brasileira de drywall cujos produtos são auditados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contratou assessores para captar recursos destinados à construção de sua segunda planta. A empresa usará recursos de sua geração de caixa, capital proprietário e de terceiros para erguer uma nova unidade na Região Sudeste, mais próxima aos principais centros consumidores de drywall do país

A atual, localizada em Juazeiro do Norte (CE) e com capacidade de 14 milhões de m²/ano, encerrará 2021 com 16 milhões de m²/ano e deverá alcançar o teto de seu potencial, 20 milhões de m²/ano, no final de 2023.

“Temos expandido o nosso potencial produtivo a uma taxa de 26% ao ano desde 2014 e, apesar de todas as dificuldades macroeconômicas que o Brasil atravessou ao longo desse período, sempre utilizamos 100% de nossa capacidade instalada”, afirma, em nota, Sávio Maia, CEO da Trevo Drywall.

Maia salienta que a Trevo Drywall utiliza os princípios de ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança) como pilar de suas decisões estratégicas. Isso embasa iniciativas como, por exemplo, a conclusão da migração de sua matriz energética para gás natural em janeiro de 2022, movimento caracterizado pelo menor impacto ambiental e maior eficiência para a cadeia de custo. “Sem contar que, além de fabricarmos um produto totalmente reciclável, os resíduos de gesso de nosso processo são destinados à recomposição do passivo ambiental das minas que nos abastecem”, observa.

Já na esfera social, mais do que investimentos no desenvolvimento humano de seus colaboradores, a Trevo Drywall impacta diretamente a comunidade do seu entorno. “Geramos mais de 220 empregos diretos, o que produz um grande efeito nas vidas de muitas famílias de Juazeiro do Norte e região, seja pela renda gerada direta e indiretamente, seja pelo papel de destaque da empresa entre os maiores contribuintes locais”, comenta o CEO.



