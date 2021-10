Seminário sobre inovação em recursos hídricos trará ‘desafio’ para estudantes

O Seminário Água Innovation 2021, que terá como tema ‘Semiárido: economia, sustentabilidade e ambiente’, trará também a possibilidade de que estudantes de ensino técnico, superior e de pós-graduação apresentem soluções para problemas relacionados à inovação em recursos hídricos e sustentabilidade discutidos durante o evento, que ocorre entre os próximos dias 20 e 21.

Contando com apoio institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), o evento servirá de ponto de partida para que equipes compostas por três estudantes (sendo, pelo menos, um da entidade de ensino) participem do Desafio IFCE Água Innovation 2021, com prazo de inscrições (gratuitas) até o dia 19 de novembro. A premiação deve ocorrer no dia 30 de novembro e consiste em uma bolsa no valor de R$ 1 mil para cada participante.

Sobre o assunto IFCE lança edital com 2.810 vagas para cursos técnicos em 23 cidades

IFCE capacita para combater assédio moral e sexual

Concursos com inscrições abertas no Ceará somam 656 vagas e salários de até R$ 20,5 mil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ato da inscrição, os participantes devem apresentar o certificado de participação do Seminário Água Innovation 2021 e histórico escolar. Cada equipe deve enviar um vídeo com duração de 3 a 7 minutos, no qual descreverão a solução proposta para a problemática escolhida, entre as quais: grãos e aproveitamento hídrico; segurança hídrica (realidade atual e perspectiva de futuro); pecuária leiteira 4.0; pegadas do futuro (água, energia e produção).

“A ideia é estimular os campi para que haja uma colaboração entre alunos e professores no processo de desenvolvimento de projetos na temática da Segurança Hídrica para o Estado”, explica o coordenador do Seminário Água Innovation, Carlos Matos.

“Propor que jovens tragam soluções sobre os temas do evento é uma inovação que pode gerar mudanças efetivas em nossa sociedade”, avalia Joélia Marques de Carvalho, Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFCE.

O Seminário Água Innovation é uma realização da Trainer DG, Instituto Future, Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará e Decora Eventos e Ambientações.



Tags