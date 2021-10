Seguradora desenvolve iniciativa que dá oportunidades a pessoas com mais de 50 anos

A seguradora MAG Seguros está com inscrições abertas para um programa de capacitação voltado para pessoas com mais de 50 anos, intitulado '50+Ativo'.

Sobre o assunto Enem 2021: veja como utilizar as notas da prova

Sine de Maracanaú publica chamamento para 200 entrevistas de emprego

De acordo com a empresa, os participantes selecionados terão acesso a um amplo programa de formação de novos corretores, com duração de um ano, que incluirá Bolsa Auxílio Educacional, Bolsa Desempenho, entre outros benefícios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No final dos seis primeiros meses, o participante estará apto para se submeter ao exame de habilitação técnica e obter o certificado da Superintendência de Seguros Privados (Susep), por meio do qual poderá passar a atuar como corretor parceiro da MAG Seguros", detalha comunicado da empresa. As inscrições podem ser feitas neste link.

Segundo o superintendente regional da MAG Seguros, Ronaldo Gama, "esta é uma profissão (a de corretor) muito democrática. Hoje vemos desde jovens de 19 anos até idosos de 80 ativos atuando nessa atividade. Além disso, é uma posição atrativa, pois possui regime autônomo. Hoje, temos muitos corretores que têm mais de 50 anos e realizados profissionalmente e financeiramente".

Já Antônio Leitão, gerente Institucional do Instituto de Longevidade da empresa, destaca que "o público tem urgência de ver essas mudanças (inserção de profissionais com mais de 50 anos) acontecerem nas organizações e entendemos que é um processo necessário, que vai impactar toda a cadeia corporativa".

Confira o que é preciso para se inscrever

Perfil necessário:



- Ensino médio completo;

- Ter a partir de 50 anos;

- Ser socialmente ativo e bem relacionado;

- Ter espírito empreendedor e boa capacidade de comunicação.

O que a empresa oferece:

- Bolsa educacional e por desempenho, que será fruto dos resultados do participante;

- Atividades práticas e treinamento com tablet para acesso aos sistemas comerciais;

- Metodologia de trabalho em que o volume de atividades a serem realizadas varia de acordo com os objetivos financeiros de cada participante;

- Equipe especializada para apoiar no desenvolvimento profissional e dar total suporte para a preparação para o exame de habilitação técnica da Susep;

- Após a certificação, o profissional poderá obter ganhos extras ao participar de campanhas de incentivo que premiam os corretores com melhor desempenho.

Tags