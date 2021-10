Xi Jinping quer superar desigualdades socioeconômicas na China até 2050

O presidente da China, Xi Jinping, reiterou nesta sexta-feira, 15, o objetivo do governo de assegurar a superação das desigualdades socioeconômicas no país até 2050, como parte do conjunto de metas e políticas públicas que tem sido conhecido como "Prosperidade Comum".

Em artigo publicado na revista Qiushi, que pertence ao Partido Comunista chinês, Xi Jinping reconheceu as desequilíbrios na distribuição de renda existentes na segunda maior economia do planeta e as disparidades no desenvolvimento entre regiões urbanas e rurais.

Segundo ele, a intenção de Pequim é atingir progressos visíveis nessa área até 2035. "Em meados deste século, a prosperidade comum de todas as pessoas teria sido basicamente alcançada, e a diferença entre a renda dos residentes e os níveis reais de consumo diminuído para uma faixa razoável", prometeu.

O líder chinês também defendeu uma série de medidas para acelerar a busca por esses objetivos, entre eles uma reforma no sistema tributário. "É necessário regular racionalmente as rendas excessivamente altas, melhorar o sistema de imposto de renda das pessoas físicas e padronizar a gestão da renda do capital", argumentou.

