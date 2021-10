Casa Branca fala em 'progressos' nas negociações por agenda econômica de Biden

14:07 | Out. 15, 2021

O governo dos Estados Unidos demonstrou otimismo em relação à aprovação de sua agenda econômica no Congresso e identificou progressos nas negociações com parlamentares republicanos e democratas. A gestão do presidente Joe Biden negocia a tramitação de dois grandes pacotes econômicos, que preveem investimentos em infraestrutura e em outras áreas.

As discussões, no entanto, estão travadas em meio a divergências em relação aos valores das legislações.

Em entrevista à repórteres a bordo do avião presidencial, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, reiterou que o objetivo do governo é aprovar as duas pautas simultaneamente, rejeitando a ideia de que apenas uma delas poderia ser aprovada.

