Para Cepal, elevação de juros na América Latina pode desestimular investimentos

14:17 | Out. 14, 2021

A secretária-geral da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Alícia Barcena, advertiu nesta quinta-feira para o fato de que elevações de juros na região podem "desestimular investimentos", no quadro atual. A declaração foi dada durante evento virtual, com a presença da diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, no lançamento de um relatório das duas entidades sobre os impactos da covid-19 na região.

Bárcena disse que a Celac "se preocupa" com a possibilidade de que altas nos juros e ajustes tributários possam "desencorajar investimentos e também medidas para mitigar os efeitos da pandemia".

Ela destacou a importância de se fazer investimentos agora para apoiar o quadro econômico e social, inclusive no setor de saúde, lembrando que este tem uso intensivo de pessoal, gerando portanto empregos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao mesmo tempo, notou que houve uma deterioração das contas públicas na região, sobretudo em algumas nações do Caribe. Bárcena mencionou também como dificuldade no quadro atual o aumento no custo da dívida da região, que reduz o dinheiro disponível para outros gastos.

Etienne, por sua vez, foi questionada sobre uma perspectiva para a pandemia nas Américas. Em sua resposta, ela ressaltou que o quadro ainda é de incerteza, com acesso desigual e limitado a vacinas entre os países. Ela disse ser necessário redobrar esforços na vacinação e nas medidas para conter as transmissões, a fim de evitar que a doença se torne "endêmica" e também o surgimento de novas variantes potencialmente mais perigosas do vírus.

Tags