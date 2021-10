Produção industrial da zona do euro cai 1,6% em agosto ante julho

A produção industrial da zona do euro diminuiu 1,6% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio quase em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 1,7% na produção.

Já na comparação anual, a produção industrial do bloco cresceu 5,1% em agosto, em função de uma fraca base de comparação, influenciada pelos efeitos da pandemia de covid-19. O consenso do mercado era de alta menor, de 4,6%. A Eurostat também revisou os números de produção industrial de julho, para ganho mensal de 1,4% e acréscimo anual de 8%.

Tags