Pardal oferece 10% de desconto em todo os produtos no Dia das Crianças

18:26 | Out. 12, 2021

A Pardal Sorvetes lançou ação promocional para o Dia das Crianças com 10% de desconto em todos os seus produtos a partir de compras pelo aplicativo da marca ou pelo site www.queropardal.com.br.

O aplicativo da Pardal Sorvetes está disponível para smartphones Android, via Google Play, e iOS, na App Store.

Sobre o assunto Dia das Crianças: loja cearense promove "desafio do biscoito" da série Round 6

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Queremos que a criançada aproveite o dia especial delas para celebrar com muito sabor a partir do cardápio completo dos produtos da Pardal", disse o gerente de marketing da Pardal Sorvetes, Erikson Nascimento.

A Pardal Sorvetes, com 30 anos de mercado, está presente no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Tags