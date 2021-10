Guedes chega para entrevista à 'CNN' em Washington

O ministro da Economia, Paulo Guedes, acaba de chegar na sede da CNN, em Washington (EUA), onde concede uma entrevista na manhã desta terça-feira, 12. O ministro conversou com a reportagem do Estadão/Broadcast rapidamente, mostrou-se simpático e disse que não poderia falar naquele momento por causa do compromisso, mas afirmou que poderia conversar mais tarde com jornalistas. Na tarde desta terça, Guedes deve conceder uma entrevista para a Bloomberg e participará também de um evento fechado à imprensa, do Conselho Empresarial Brasil- Estados Unidos.

