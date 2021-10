'Estamos retirando camadas de proteção muito lentamente', diz Guedes nos EUA

12:33 | Out. 12, 2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, durante entrevista à CNN International, que o governo federal está retirando "muito lentamente as camadas de proteção" adotadas durante a crise do coronavírus. "Estamos reduzindo a ajuda muito lentamente, à medida que a população retorna ao trabalho de forma segura", disse Guedes.

O ministro ainda afirmou que o quadro de inflação presente no Brasil espelha o cenário global, e destacou que "metade" do aumento nos níveis de preços se dá pelos setores de energia e alimentação. "É por isso que a proteção ainda está lá, vamos mantê-la e aumentar as transferências diretas de renda" á população, afirmou.

Guedes está em Washington (EUA), onde concedeu entrevista à CNN International no período da manhã. Na tarde desta terça, o ministro deve conceder entrevista para a Bloomberg e participará também de um evento fechado à imprensa, do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos.

