Praia de Iracema recebe novo restaurante regional até o fim de outubro

O restaurante Arupemba, de Taiene Righetto e Rodolphe Trindade, localizado dentro do Pirata Bar, será o novo empreendimento regional da Praia de Iracema. Com previsão de abertura ao público para o dia 20 de outubro.

O espaço contará com música ao vivo, happy hour, cardápio especializado, drinks autorais e mesas ao ar livre em um espaço temático que reflete as características da raiz nordestina. Com funcionamento de quarta a sexta, a partir das 16h; nos sábados, do meio-dia até meia-noite; e nos domingos, do meio-dia as 16h.

“Temos o intuito de revitalizar a Praia de Iracema, trazer de volta as pessoas que têm a tradição de frequentar esse lugar, e dá uma opção a mais pro turista de conhecer um pouco mais da raíz do Ceará. A longo prazo, queremos expandir a marca para outros locais, principalmente para o Sul e Sudeste”, afirma Taiene Righetto, sócio administrador do estabelecimento.

