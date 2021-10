App do Procon Fortaleza que compara preços é chance de economia

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

18:15 | Out. 11, 2021

Plataforma disponíveis para as versões Android e iOS, o "Proconomizar" permite que o consumidor de Fortaleza compare preços de produtos e alimentos dos supermercados de forma online

Em tempos de inflação em alta, qualquer economia é bem-vinda. O aplicativo "Proconomizar", do Procon Fortaleza, permite que o consumidor de Fortaleza compare preços de produtos e alimentos dos supermercados de forma online. Disponível para as versões Android e iOS, o app foi lançado originalmente em 2018 numa parceria com a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

Com base nas pesquisas mensais que o Procon Fortaleza já realiza nos supermercados das diferentes regionais da Cidade, o app permite ao consumidor filtrar aonde estão os supermercados com os melhores preços. Na pesquisa, os itens são divididos em alimentação, carnes e aves, padaria, refrigerantes, frutas e verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica ou cuidados e higiene infantis.

A principal intenção do app Proconomizar é permitir mais facilidade e acertividade ao consumidor na hora da pesquisa.

