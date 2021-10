Lula critica política da Petrobras e diz que País 'precisa de um novo presidente'

13:43 | Out. 08, 2021

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva criticou a política de preços da Petrobras após a empresa anunciar um novo reajuste do preço da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GLP). "A Petrobras está mostrando que ela pode mais que o presidente da República. O Brasil está precisando de um novo presidente para poder fazer justiça com o preço dos combustíveis", disse o petista, em coletiva de imprensa em Brasília.

Lula criticou o que chamou de "internacionalização" dos preços dos combustíveis no País.

"Não vejo nenhum sentido em querer agradar um acionista minoritário americano e não querer agradar o consumidor majoritário brasileiro", afirmou o ex-presidente da República.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags