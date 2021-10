CCR: Tráfego nas rodovias aumenta 10,3% na semana de 1º a 7 de outubro

No seu boletim semanal de tráfego nas concessões rodoviárias que administra, incluindo o braço de mobilidade urbana e aeroportos, a CCR informa que, entre 1º e 7 de outubro deste ano, o tráfego total nas rodovias cresceu 10,3% na comparação com o mesmo intervalo de 2020. Sem as concessionárias ViaSul e ViaCosteira, houve aumento de 2,2%. Já no acumulado do ano, até 7 de outubro, a movimentação registrou alta de 15,7% (consolidado) e de 10% (sem ViaSul e Via Costeira).

Entre 1º e 7 de outubro, o movimento consolidado de carros de passeio cresceu 9,4% e, sem ViaSul e Via Costeira, houve expansão de 2,6%. Já na categoria comercial, houve altas de 10,8% e 1,9%, respectivamente. No acumulado do ano, porém, a alta foi de 17% no segmento de veículos de passeio, e de 12,6% sem ViaSul e Via Costeira. Já os comerciais tiveram altas de 14,9% e 8,3%, respectivamente.

Nas concessões de mobilidade urbana, a CCR registrou um aumento de 26,1% na mesma base de comparação anual, e alta de 0,9% no acumulado do ano.

Nos aeroportos, o movimento registrou alta de 145,5% na semana e de 36,2% no ano.

