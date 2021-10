Vendas de cimento caem 1,6% em setembro, para 5,7 milhões de t, diz Snic

As vendas de cimento seguiram em setembro em curva de desaceleração, com queda de 1,6% em relação ao mesmo período de 2020, para 5,7 milhões de toneladas, segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic). Ao se analisar a venda de cimento por dia útil em setembro (247,7 mil toneladas) houve crescimento de 1,4% sobre agosto deste ano e queda de 2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Segundo o Snic, os principais indicadores de vendas de materiais de construção, particularmente do cimento, continuam desacelerando em virtude da menor renda da população e crescente endividamento das famílias (atingiu 59,9%, o maior valor de toda a série histórica iniciada em 2005), alto nível de desemprego, diminuição do auxílio emergencial e elevação das taxas de juros e Inflação.

O acumulado do ano (janeiro a setembro) registrou um total de 49,2 milhões de toneladas vendidas, aumento de 9,7% comparado ao mesmo período do ano passado. A leve melhora na demanda do insumo pelas obras de infraestrutura, continuidade das obras e vendas imobiliárias são as principais razões e vetores de consumo do produto.

"O aumento dos lançamentos imobiliários sustenta o desempenho do setor de cimento, mas impõe cautela para o futuro. É fundamental que haja geração de renda e emprego para manter o fôlego da autoconstrução, continuidade dos lançamentos imobiliários e manutenção ritmo de obras para permanecermos com um alto nível de vendas de cimento", diz Paulo Camillo Penna, presidente do SNIC.

Segundo ele, a infraestrutura, que pode ser um grande indutor do consumo de cimento, ainda permanece com um desempenho abaixo do necessário.

De acordo com o Snic, há uma grande expectativa do início das obras de saneamento, que demandarão agregados, cimento, entre outros insumos. O sindicato lembra que a carteira de leilões do setor no país segue engordando e começa a produzir a primeira leva de projetos estruturados após a aprovação do novo marco legal do saneamento (lei nº 14.026/2020).

"Na lista atual do BNDES ainda estão previstas mais seis concessões nos próximos meses: dois blocos regionais em Alagoas, um no Rio de Janeiro, dois no Ceará, além da cidade de Porto Alegre (RS). Ao todo, estes contratos deverão somar R$ 16,4 bilhões de investimentos", diz o Snic.

