Mesmo sem PEPP, política monetária permanecerá 'altamente acomodatícia', diz BCE

Os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) concordaram de forma unânime que a persistência de condições de financiamento favoráveis e que uma certa melhora da perspectiva de médio prazo permitiram reduzir as compras de ativos do programa emergencial conhecido como PEPP, segundo ata da reunião de política monetária realizada pelo BCE em 9 de setembro.

No encontro do mês passado, as autoridades do BCE também reconheceram uma significativa melhora na avaliação da perspectiva de inflação da zona do euro ao longo do ano.

Na visão do BCE, o aumento da inflação no curto prazo é basicamente gerado por fatores temporários que irão perder força no médio prazo. Isso significa que não há necessidade de aperto da política monetária, diz o documento.

Ainda na reunião, dirigentes também concordaram que a política monetária permanecerá "altamente acomodatícia" mesmo após o fim do PEPP.

Foi manifestada a preocupação, no entanto, de que o ritmo mais lento de compras de ativos por meio do PEPP possa induzir percepções de uma política mais apertada do que o esperado nos mercados.

Por outro lado, argumentou-se no encontro que os mercados já esperam que o PEPP seja encerrado em março de 2022, mostra a ata.

