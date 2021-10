Governo de SP reconhece crise hídrica e anuncia investimentos

O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo de São Paulo, Marcos Penido, reconheceu nesta quinta-feira, 7, durante o lançamento do Programa Água é Vida, que o Estado vive uma situação de crise hídrica.

"(Estamos) vivendo hoje uma situação de crise hídrica", disse o secretário, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

No mesmo evento, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, pediu à população que seja feito o uso racional da água, mas salientou que a situação encontra-se sob total controle e com avaliação diária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o Cantareira, maior sistema de reservatórios do Estado, está operando abaixo de 30% da sua capacidade total. Diante desse cenário, a Sabesp reduziu recentemente a captação de água dos reservatórios.

O governador João Doria, presente no evento, também anunciou investimentos de aproximadamente R$ 400 milhões em ações com o propósito de melhorar a segurança hídrica no Estado. Segundo o secretário Marcos Penido, mais de 200 municípios não são abastecidos pela Sabesp. Com o projeto, a estimativa do governo estadual é abastecer 2,1 milhões de habitantes que vivem em municípios onde não há sistema de água implantado.

"Vamos fazer um trabalho nos municípios que não são atendidos pela Sabesp, principalmente os municípios com menos de 50 mil habitantes, para que possamos garantir, através da perfuração de poços, da execução de barragens, da preservação dos mananciais, do desassoreamento dos rios e proteção das nascentes, fazer a garantia que os municípios estejam mais resilientes, e mais fortes para enfrentar períodos de estiagem", disse Penido.

Tags