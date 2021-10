Vivo contrata 800 atendentes para a área de relacionamento com o cliente; vagas em Fortaleza

A oportunidade é para as cidades de Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). A empresa busca atrair candidatos com pluralidade de perfis, como gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência e acima de 50 anos

A Vivo busca por 800 atendentes para a área de relacionamento com o cliente. A oportunidade é para as cidades de Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). A empresa busca atrair candidatos com pluralidade de perfis, como gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência e acima de 50 anos.

“Estamos buscando candidatos engajados, movidos por desafios, que gostam de se relacionar e cuidar das pessoas, que tenham ótima comunicação e que sejam antenados. Queremos que, através de suas entregas, esses novos colaboradores possam contribuir com nosso negócio e proporcionar uma melhor experiência aos nossos mais de 97 milhões de clientes”, afirma, em nota, Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente B2C.

Requisitos

Para concorrer a uma das vagas de atendente de experiência ao cliente é necessário ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. Ter um perfil consultivo e analítico, além de características como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade.

Também é necessário ter outras experiências profissionais, estar cursando ou ter completado o ensino superior serão diferenciais. Importante ter condições técnicas para trabalhar em formato home office, uma vez que, após um período de adaptação e treinamentos presenciais, os candidatos poderão trabalhar remotamente.

Serviço

Os interessados devem acessar o link. Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps; mobility (home office); e licença parental.

O processo seletivo será 100% digital e a Vivo oferecerá um programa de desenvolvimento aos selecionados, com uma trilha de aprendizagem focada em produtos, serviços e ferramentas. Também haverá capacitação técnica por meio de conteúdos comportamentais.



