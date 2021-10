Vendas do varejo em agosto estão 4,3% abaixo do recorde da série histórica

Com a queda de 3,1% do volume de vendas do varejo em agosto ante julho, o varejo passou a operar 4,3% abaixo do nível recorde da série histórica da pesquisa, registrada em novembro de 2020, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado, que recuou 2,5% por essa base de comparação, está 6,6% aquém do pico histórico de agosto de 2012.

Tags