Seis das oito atividades do varejo caem em agosto ante julho, diz IBGE

Seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram baixa nas vendas na passagem de julho para agosto, com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O varejo recuou 3,1% em agosto, maior queda para o mês desde o início da série histórica, em 2000.

Houve recuo em Combustíveis e lubrificantes (-2,4%), Hiper e supermercados (-0,9%), Móveis e eletrodomésticos (-1,3%), Livros e papelaria (-1%), equipamento de informática e comunicação (-4,7%) e outros artigos de uso pessoal e domésticos (-16%).

Em território positivo ficaram as atividades de artigos farmacêuticos e perfumaria (0,2%) e tecidos, vestuário e calçados (1,1%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na base de comparação interanual, quatro das oito atividades tiveram queda em agosto.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, houve baixa de 2,5% no volume vendido. As vendas de Veículos, motos, partes e peças avançaram 0,7%; as vendas de Material de construção recuaram 1,3%.

Tags