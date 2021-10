Rodada de Negócios de Energia traz oportunidades para empresas do setor

O evento acontece presencialmente nos dias 7 e 8 de outubro, às 9h, no anexo do primeiro andar da Casa da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

Nesta quinta-feira (7) começa a Rodada de Negócios de Energia. O evento acontece presencialmente até dia 8 de outubro, a partir das 9h, no anexo do primeiro andar da Casa da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O objetivo é promover negócios entre fornecedores e compradores do segmento de energia, bem como gerar uma ambiência favorável às parcerias estratégicas e networking com os principais players e stakeholders do segmento.

A atividade é promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), em parceria com o Sindicato das Indústrias de Energia do Estado do Ceará (Sindienergia) e a Fiec.

A Rodada faz parte do Projeto Ceará ao Cubo e do Proenergia 2021, trazendo oportunidades para que as empresas da cadeia de energia diversifiquem seus negócios e ampliem suas redes de parceiros.

Serviço

Data: 7 e 8 de outubro

Hora: 9h

Local: Anexo do 1º andar – Casa da Indústria – FIEC. (Presencial)

Realização: Sedet



